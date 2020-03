Stiri pe aceeasi tema

- Starea pacientilor cu coronavirus, internati in mai multe spitale din tara, este buna, cu exceptia unui pacient internat pe Sectia ATI a Institutului Victor Babes, a anuntat, vineri, Grupul de Comunicare Strategica. In intreaga tara sunt / 2.298 de persoane in carantina si 13.723 izolate la domiciliu.

- Ziarul Unirea DSP Alba: In județ, 19 persoane se afla in carantina și 171 sunt izolate la domiciliu. Situația la nivel național DSP Alba: In județ, 19 persoane se afla in carantina și 171 sunt izolate la domiciliu. Situația la nivel național Reprezentanții Direcției de Sanatate Publica (DSP) Alba au…

- Ziarul Unirea DSP Alba: In județ, 18 persoane se afla in carantina și 162 sunt izolate la domiciliu. Situația la nivel național Reprezentanții Direcției de Sanatate Publica (DSP) Alba au transmis joi precizari potrivit carora la nivelul județului in prezent sunt 18 persoane in carantina și 162 izolate…

- Numarul celor aflati in carantina in județul Dolj a ajuns la 20, iar 360 de oameni sunt izolati la domiciliu. O persoana suspecta de coronavirus este internata la Spitalul Clinic de Boli lnfecțioase si Pneumoftiziologie „Victor Babeș" Craiova.

- Direcția de Sanatate Publica Neamț a confirmat prin vocea dr. Mirela Gradinaru , șed Departament Supraveghere Sanatate Publica ,ca numarul celor izolați la domiciliu pentru ca vin din zone in care a fost semnalat virusul COVID-19 a crescut in Neamț de la 39 cat erau anunțați, ieri, 26 februarie, la…

- Ziarul Unirea DSP Alba: La nivelul județului Alba, 118 persoane se afla izolate la domiciliu, iar o persoana se afla in carantina. Nu exista niciun caz de infecție cu coronavirus in Romania DSP Alba: La nivelul județului Alba, 118 persoane se afla izolate la domiciliu, iar o persoana se afla in carantina.…

- Cinci bistriteni reveniti, duminica seara, dintr-o excursie in Italia si un cetatean italian, sosit la Bistrita in urma cu 12 zile, sunt izolati la domiciliu, ca urmare a masurilor luate de autoritati pentru a preveni raspandirea infectiilor cu noul tip de coronavirus, potrivit datelor comunicate, luni,…