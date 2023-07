Stiri pe aceeasi tema

- Portaluri de stiri apartinand grupului media Patriot, apropiat de seful grupului paramilitar rus Wagner, Evgheni Prigojin, au fost blocate vineri de autoritatea rusa de reglementare a comunicatiilor, dupa o rebeliune armata esuata, relateaza France Presse.

- Portaluri de stiri apartinand grupului media Patriot apropiat de seful grupului paramilitar rus Wagner, Evgheni Prigojin, au fost blocate vineri de autoritatea rusa de reglementare a comunicatiilor, dupa o rebeliune armata esuata, relateaza France Presse, potrivit Agerpres. CITESTE SI Viral!…

- Șeful grupului de mercenari Wagner din Rusia susține ca forțele sale au preluat controlul asupra tuturor locațiilor militare din Rostov pe Don. Evgheni Prigojin afirma intr-un nou mesaj video ca toate locațiile militare din orașul rus Rostov pe Don se afla sub controlul grupului de mercenari Wagner,…

- Șeful grupului paramilitar Wagner califica drept ”elucubrații” bilanțurile privind pierderile forțelor ucrainene, date publicitații de catre Moscova. Ministrul rus al Apararii, reamintește Evgheni Prigojin, a pretins ca a respins duminica și luni, in sudul Donbasului, doua ofensive ucrainene de mare…

- Armata din Rusia copiaza manualul mercenarilor Wagner. Adica, printre alte cate or stipula regulamentele mercenarilor, armata rusa recruteaza deținuți din inchisori pentru a-i trimite in linia intai de pe frontul din Ucraina. Ce se intampla acum in razboi. Vladimir Putin il copiaza pe Evgheni Prigojin,…

- Liderul cecen Ramzan Kadirov, unul dintre apropiații lui Putin, s-a declarat vineri dispus sa-si trimita unitatile speciale pentru a-i inlocui pe mercenarii din grupul Wagner in orașul ucrainean Bahmut, dupa ce seful grupului paramilitar, Evgheni Prigojin, a amenințat ca se va retrage pe 10 mai de aici…

- Șeful grupului Wagner a transmis o informație care generaza revolta in Ucraina. Potrivit lui Evgheni Prigojin, orașul Bahmut a fost cucerit de ruși in mod „oficial” dupa ce luni dimineața, acesta a revendicat cucerirea primariei din Bahmut. De-a lungul razboiului dintre Ucraina și Rusia, orașul Bahmut…