Stiri pe aceeasi tema

- Cateva site-uri de știri americane, inclusiv Los Angeles Times și New York Daily News, au inceput sa fie indisponibile pentru cititorii din Uniunea Europeana, dupa intrarea in vigoare a regulilor de protecție a datelor cu caracter personal (GDPR) in 25 mai, relateaza BBC, potrivit Mediafax.„Din…

- Tineretul Național Liberal Vrancea ii invita pe toți tinerii care au 18 ani sa se inscrie in programul “Descopera Europa”, lansat zilele trecute. Mai exact, prin acest program, acești tineri pot beneficia de un abonament de tren gratuit de pana la 30 de zile cu care sa calatoreasca in Uniunea Europeana…

