- Zona Cetatii medievale Jdioara este valorificata turistic de Directia Judeteana pentru Cultura (DJC) Timis, un nou reper fiind marcat in aceste zile prin montarea unui panou care evidentiaza situl arheologic dacic Crivina-Leopoldsberg. Situl a fost descoperit in urma unor sapaturi desfasurate…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Caraș-Severin impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul SCCO Caraș-Severin au efectuat un numar de 27 de percheziții domiciliare, pe raza județelor Caraș-Severin, Timiș, Arad și…

- La aceasta ora, polițiștii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice efectueaza 10 percheziții domiciliare in municipiul București și in județele Bihor, Brașov, Maramureș și Timiș,...

- Cod galben de inundații, emis de hidrologi, valabil pana maine dupa amiaza la ora 16.00! Vizate sunt și bazinele hidrografice din mai multe zone din țara, inclusiv din zona Banatului. Mai exact, raurile din vest vizate de avertizarea hidrologilor sunt: Bega, Timis, Poganis, Barzava, Moravita, Caras…

- Sapaturile arheologice desfasurate, in aceasta toamna, de Muzeul National al Banatului in situl Cetatii medievale Jdioara au scos la iveala urmele unei cladiri dacice cu fundatie din piatra, dar si alte relicve, mai ales din ceramica. "Prima campanie de sapaturi sistematice s-a desfasurat la sfarsitul…

- In multe sate romanești, mai ales in cele aflate in zonele de munte, se mai pastreaza vechi datini legate de Sarbatoarea Craciunului, ale caror origini se pierd in negura timpului. In vestul țarii, Țara Zarandului, Ținutul Padurenilor sau Țara Hațegului se numara printre cele care mai pastreaza obiceiurile…