- Dupa ce DSU a emis, vineri seara, un mesaj prin sistemul RO Alert prin care solicita ajutorul populației pentru gasirea unui baiat din Galați, mai mulți romani și-au exprimat parerea pe Facebook cu privire la utilitatea acestuia.

- Autoritațile au transmis, vineri seara, primul mesaj de tipul RO Alert dupa dispariția unui copil. El a fost gasit la scurt timp de la avertismentul transmis de autoritați. Politia anunta vineri seara, intr-un mesaj Ro-Alert, ca Drutu Angelin George, de 13 ani, a disparut in cursul zilei din municipiul…

- Treisprezece perchezitii au loc joi in Capitala si in judetele Ilfov, Giurgiu, Ialomita, Galati si Sibiu, intr-un dosar de evaziune fiscala, prejudiciul estimat fiind de 2 milioane de lei, in care 11 persoane urmeaza sa fie duse la audieri. In fapt, o firma fantoma a emis mai multe facturi catre…

- Meteorologii au actualizat Codul galben de canicula valabil luni și marți, in Bucuresti și 19 județe din sud și sud-est și anunța disconfort termic ridicat. In alte zone din 19 județe, cu precadere montane, va fi Cod portocaliu de ploi și vijelii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis ca, sambata seara, 10 romani, pasageri ai autocarului implicat in accidentul rutier de la Veliko Tarnovo, Bulgaria, nevatamati, au ajuns in Romania cu un autocar al aceleiasi firme de transport. Intre timp, cinci romani raniți in accident au fost transportați…

- Meteorologii au actualizat, joi dimineața, atenționarile de furtuni și canicula. 23 de județe și Capitala se afla sub cod galben de ploi și grindina. De asemenea, a fost emisa o avertizare cod portocaliu de averse torentiale valabila pentru Carpatii Meridionali si de Curbura.

- Capitala si alte 14 judete din Oltenia si Muntenia se afla miercuri sub Cod portocaliu de canicula, in aceste zone temperaturile urmand sa urce pana la 40 de grade, potrivit unei avertizari emise de Administratia Nationala de Meteorologie.

- Primarul municipiului București, Nicușor Dan, a anunțat ca primul sistem VAR (Video Assistant Referee) este montat și pus in funcțiune pe Arena Naționala. Primul meci din Romania cu arbitraj video va avea loc luna aceasta.