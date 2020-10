Sistemul medical, adus in pragul colapsului. Manageri de spitale: "Cea mai mare problema este extenuarea medicilor. Ii vor ingenunchea" Romania a inregistrat cifre record miercuri, 28 octombrie 2020. Sunt peste 5.000 de cazuri noi, la 24 de ore, iar medicii spun ca se asteapta ca numarul sa ajunga la 6.000 in zilele urmatoare.





De asemenea, numarul deceselor a depasit, pentru a doua zi consecutiv, 100 de cazuri. La ATI sunt 861 de pacienti internati.



Citeste si: CORONAVIRUS Romania. Recorduri pe linie: 107 morti si 5.343 de cazuri noi in ultimele 24 de ore. 861 de pacienti sunt internati la terapie intensiva



Sunt cifre incredibil de mari, expertii spun ca toti indicatorii vor creste, iar in acest

Sursa articol si foto: business24.ro

