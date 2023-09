Sistemul Garanție-Returnare va fi implementat pe 30 noiembrie Pe 30 noiembrie 2023, va fi implementtat primul sistem PET intr-un dispozitiv automat de colectare a ambalajelor, a declarat ministrul Mediului, Mircea Fechet. Sistemul Garanție-Returnare este cel mai mare proiect din sectorul public și privat din țara, iar pentru inițierea lui au fost alocate peste 85 de milioane de euro. Scopul sistemului este de a recicla anual 7 miliarde de deșeuri. Punctele de reciclare se vor amplasa in magazine sau in hipermarketuri, iar in momentul in care ambalajele vor fi returnate, clienții vor primi o parte din costul produsului. Un pet recilat = 50 de bani In teorie,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

