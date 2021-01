Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE - ” Vineri, 8 ianuarie 2021, la ora 15.05, s-a produs un incident la nivelul retelei electrice de transport europene interconectate, care a condus la declansarea mai multor echipamente din retelele electrice de transport atat din Romania, cat si din alte tari. La nivelul Romaniei a fost afectata…

