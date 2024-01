Testarea sistemului informațional automatizat „e-Reteta pentru medicamente și dispozitive medicale compensateˮ va fi extins pe un eșantion mai mare de utilizatori in primele luni ale anului 2024. In Moldova, implementarea este planificata din luna aprilie. Directorul general al Companiei Naționale de Asigurari in Medicina (CNAM), Ion Dodon, a spus la o discuție cu jurnaliștii ca sistemul inform