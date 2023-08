Sistem de sănătate în colaps. Nu vă îmbolnăviți în Grecia! Grecia este minunata, insa pana cand te imbolnavești și ai nevoie de sistemul medical elen. Lipsa acuta de medici iți poate transforma vacanța intr-un coșmar sau poți muri cu zile. Moartea unei adolescente insarcinate in luna a opta și a copilului ei nenascut sunt doar doua dintr-o serie lunga de tragedii provocate de lipsa medicilor […] The post Sistem de sanatate in colaps. Nu va imbolnaviți in Grecia! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grecia se confrunta cu o lipsa acuta de medici in spitale și echipaje de intervenție, aceasta fiind cauza mai multor intamplari nefericite. Mai multe persoane au murit in așteptarea ambulanțelor.

- Insulele idilice grecești sunt pline de turiști, dar sistemul lor medical nu mai face fața, scrie Politico. Moartea unei adolescente insarcinate in luna a opta și a copilului ei nenascut sunt doar doua dintr-o serie lunga de tragedii provocate de lipsa medicilor și a ambulanțelor, care ar fi putut fi…

- La un an distanța de la premiera in cinematografe a filmului sau de debut, „Mirciulica”, actorul și vloggerul Mircea Bravo va lansa in cinematografe „Nunta pe bani”, o noua comedie semnata de regizorul Cristi Ilișuan. Noua producție marca Bravo Films va avea premiera in cinematografe in 10 octombrie…

- Totul din cauza salarizarii și a deficitului de personal.Și cadrele medicale ies din nou in strada in aceasta saptamana și sunt la un pas de declanșarea grevei generale la finalul lunii. Iar daca nu era de ajuns, aflați ca și bolnavii de cancer ies in strada!Pacienții acuza Ministerul Sanatații ca incalca…

- Poros, Grecia, 26 iunie 2023 – Dupa succesul filmului lor de debut, Mirciulica, și confirmarea faptului ca mult așteptatul Nunta pe bani, cel de-al doilea film de comedie semnat de regizorul Cristian Ilișuan, va sosi toamna aceasta in cinematografe, o noua veste buna vine din partea producatorilor de…

- Grecia a decretat trei zile de doliu dupa moartea a zeci de migranti in naufragiul unei ambarcatiuni.Grecia a decretat trei zile de doliu dupa naufragiul, miercuri, al unei ambarcatiuni de migranti in largul peninsulei Peloponez, in sud-vestul Greciei, accident care ar fi putut provoca sute de morti,…

- O romanca in varsta de 63 de ani din Romania a murit miercuri in peninsula Halkidiki din Grecia, dupa ce i s-a facut rau intr-o taverna din zona Ouranoupoli. Moartea femeii atrage atenția inca o data asupra problemelor serviciilor sanitare din Grecia, dupa ce o ambulanța a ajuns pentru a-i acorda primul…

- Cele mai recente date publicate de Compania Naționala de Asigurari in Medicina arata ca este in scadere numarul vizitelor la medicii de familie. Moldovenii trec mai rar pe la medic, inclusiv pentru vizitele profilactice. Autoritațile spun ca problema este lipsa medicilor de familie in teritorii. {{681292}}Intr-un…