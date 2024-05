Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Victor Ponta a fost prezent duminica seara in studioul Romania TV, unde a analizat cele mai fierbinți subiecte din societatea romaneasca, cel mai important fiind starea de sanatate a marelui actor Florin Piersic. Victor Ponta crede ca ceea ce i s-a intamplat maestrului Florin Piersic,…

- Numarul medicilor din sistemul public este aproape dublu fața de cel din sistemul privat, dar aceștia sunt concentrați in marile orașe. In 2000, in sistemul privat erau 21.000 de medici, fața de aproximativ 40.000 la stat, potrivit datelor Institutului Național de Statistica. In ultimii 25 de ani, numarul…

- Ministrul Sanatații Alexandru Rafila a vorbit marți despre importanța unei rețele naționale de centre de expertiza pentru pacienți cu probleme rare de sanatate și cardiomiopatie, in cadrul conferinței ”Pompeaza Viața #CardiomiopatiaConteaza”, organizata de trustul DC News, in colaborare cu Societatea…

- Va vine sa credeți ca, in Romania, inca mai sunt cozi interminabile, la mancare? Piața Obor este luata cu asalt de doritorii de mici și bere. Zeci de pofticioși stau rabdatori la coada, chiar și cate o ora, indiferent ca e soare sau ca ploua cu galeata. Cat de sanatoși sunt insa tradiționalii mici,…

- Sistemul sanitar din Romania a intrat in colaps. Aproape toate ramurile sanatații sunt paralizate din lipsa de bani: fara medicamente de baza și tratamente esențiale, multe spitale sunt pe punctul de a se inchide, medicii se plang de salariile mult prea mici, dar și de lipsa locurilor de munca.

- Fiecare a treia femeie in Romania sufera de anemie din lipsa de fier (anemie feripriva) si nu stie acest lucru, a anuntat dr. Remus Sipos, medic de familie si secretar SNMF intr-un seminar online de educatie in sanatate. "Tot ce trebuie sa faca doamnele sau domnisoarele care banuiesc ca ar putea avea…

- Sistemul de salarizare din Republica Moldova necesita reforme profunde pentru creșterea atractivitații și atragerea specialiștilor in sectorul public, susțin participanții la o dezbatere. Potrivit experților, aproximativ 20 la suta din funcții sunt vacante, iar cererile de angajare in acest sens sunt…

- In Germania, alarmele suna tare in sistemul de sanatate, unde o lipsa acuta de medici și cadre medicale amenința sa aduca serviciile medicale la punctul de colaps. The post GERMANIA Criza in sistemul de sanatate german: lipsa acuta de medici first appeared on Informatia Zilei .