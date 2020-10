Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a prezentat luni un nou sistem de restrictii antiepidemice destinat Angliei, cu trei niveluri de alerta – risc mediu, risc ridicat si risc foarte ridicat, informeaza Sky News. Astfel, in zona de risc mediu se afla majoritatea populației din Anglia, inclusiv cea din orașul Londra. In cazul zonelor de risc ridicat, oamenii din familii diferite nu vor avea permisiunea de a se intalni in spatii inchise. Acest regim se aplica in zona metropolitana Manchester si in Birmingham. In zonele de risc foarte ridicat, oamenii din familii diferite nu vor avea dreptul…