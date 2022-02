Sirieni și irakieni ascunși în lăzi, prinși la graniță In noaptea de 9 – 10 februarie, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au descoperit la un control de rutina, ascunse intr-un automarfar, 12 persoane din Siria și Irak care voiau sa treaca fraudulos granița in Ungaria. Oamenii, avand intre 18 și 50 de ani, erau ascunși in niște lazi pentru paleți. Automarfarul era condus de un roman. In continuare, politistii de frontiera efectueaza cercetari in vederea stabilirii activitații infracționale, urmand ca la finalizare sa fie dispuse masurile legale care se impun. The post Sirieni și irakieni ascunși in lazi,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

