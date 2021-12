Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din Cruceni au desfasurat o actiune specifica pe linia prevenirii si combaterii migratiei ilegale.Astfel, in jurul orei 15.00, au observat, pe marginea drumului care face legatura intre localitațile Iohanisfeld și Otelec, un autoturism care stationa si in care se urcau mai multi…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Cruceni au depistat, in cadrul unei actiuni pe linia migratiei ilegale, mai multi cetateni din India care au trecut ilegal frontiera din Serbia in Romania. Soferul care urma sa-i transporte in Timisoara este cercetat pentru infractiunea…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Jimbolia, judetul Timis, au depistat patru cetateni turci care au incercat sa intre ilegal din Serbia in Romania, folosindu-se de vize false aplicate in documentele de calatorie. In data de 11.12.2021, in jurul orei 03:00, politistii…

- Patru cetateni turci au fost depistati cu vize false aplicate pe documentele de calatorie, la Punctul de Trecere a Frontierei de la Jimbolia, care au incercat sa intre ilegal din Serbia in Romania, a anuntat, luni, Politia de Frontiera Timisoara, intr-un comunicat remis AGERPRES. Ei au fost…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Sannicolau Mare au depistat patru cetateni straini care au trecut ilegal frontiera din Serbia in Romania, pe jos, pe la frontiera verde. In data de 6.11.2021, in jurul orei 15:00, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Jimbolia au depistat trei cetateni din Nepal care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Romania in Serbia, pe jos, pe la frontiera verde. In general, migrantii au o ruta inversa, respectiv trec frontiera ilegal dinspre Serbia spre…

- Polițiștii de frontiera suceveni au depistat, in apropierea frontierei de stat, cinci cetateni din Eritreea și Afganistan, care au incercat sa intre ilegal in Romania din Ucraina cu scopul de a ajunge in vestul Europei. In data de 20 octombrie a.c., la nivelul Sectorului Poliției de Frontiera Brodina…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Porțile de Fier II – judetul Mehedinti au depistat opt cetateni egipteni si sirieni care au traversat fluviul Dunarea cu ajutorul unei ambarcatiuni gonflabile pentru a intra ilegal in Romania din Serbia. Marti, in jurul orei 16.15,…