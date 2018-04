Zeci de cadavre, jihadisti, dar si civili, au fost gasite intr-o groapa comuna in orasul Raqqa, fost bastion in Siria al gruparii Statul Islamic (SI), a anuntat sambata un oficial local, relateaza AFP. Fosta "capitala" de facto a SI din nordul Siriei, Raqqa a fost cucerita in octombrie 2017 de o coalitie de luptatori kurzi si arabi sustinuta de Washington. Jihadistii, acuzati de atrocitati si atacuri sangeroase, au fost invinsi in Siria in urma mai multor ofensive. Aproape 50 de cadavre au fost deja scoase din groapa comuna, in care s-ar afla intre 150 si 200 de corpuri, a declarat Abdallah al-Eriane,…