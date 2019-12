Un soldat turc a fost ucis luni de tiruri de obuze ale fortelor kurde intr-o zona aflata sub controlul armatei turce in teritoriul sirian, a anuntat Ministerul Apararii de la Ankara, noteaza AFP. "Unul dintre eroicii nostri camarazi a fost grav ranit de tiruri de obuze (...) efectuate de membri ai organizatiei teroriste" si a decedat in urma ranilor, a precizat ministerul referindu-se la fortele kurde considerate ca grupare terorista de catre Ankara. Armata turca a ripostat in respectul legitimei aparari, a adaugat ministerul. Acesta nu a dat detalii despre locul unde s-a produs incidentul.AGERPRES/(AS…