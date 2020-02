Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a acuzat miercuri Turcia de nerespectarea intelegerilor privind Siria si de agravarea situatiei la Idlib, unde fortele siriene au inregistrat succese in campania impotriva ultimului bastion al insurgentilor, informeaza Reuters potrivit Agerpres. Ofensiva a alimentat violentele in nord-vestul…

- Rusia a acuzat miercuri Turcia de nerespectarea intelegerilor privind Siria si de agravarea situatiei la Idlib, unde fortele siriene au inregistrat succese in campania impotriva ultimului bastion al insurgentilor, informeaza Reuters. Ofensiva a alimentat violentele in nord-vestul Siriei, la frontiera…

- Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a informat joi ca "specialisti militari" rusi si turci au fost ucisi de combatanti care au intreprins mai mult de 1.000 de atacuri in ultimele doua saptamani ale lunii ianuarie in provincia siriana Idlib, transmite Reuters. "S-a inregistrat recent…

- Rusia a declarat luni ca militari turci au fost atacati de fortele guvernamentale siriene pentru ca Moscova nu a fost atentionata cu privire la operatiunile Turciei in regiunea Idlib din nord-vestul Siriei, informeaza Reuters, citand Ministerul Apararii rus, potrivit Agerpres. Totodata, potrivit…

- Convorbirile de la Moscova intre o delegatie guvernamentala turca si diplomati rusi au durat trei zile, cu mult peste timpul estimat, in contextul in care cele doua parti au incercat sa ajunga la un compromis in privinta Siriei si Libiei, a relatat joi cotidianul rus Vedomosti, informeaza Reuters.…

- Decizia Statelor Unite de a impune sancțiuni impotriva Turciei nu va afecta hotararea Ankarei de a utiliza sistemele S-400 cumparate din Rusia chiar daca proiectul va fi aprobat de Congresul de la Washington, a declarat purtatorul de cuvant prezidențial Ibrahim Kalin, relateaza Reuters, potrivit…

- Turcia nu a cumparat sisteme de aparare rusesti pentru ”a le tine in cutie”, a declarat miercuri ministrul de Externe de la Ankara, ca raspuns la apelurile Washingtonului de a nu activa bateriile livrate de Moscova, transmite Agerpres. Bateriile rusești S-400 reprezinta un subiect de tensiuni intre…

- Ministrul turc al afacerilor externe Mevlut Cavusoglu a avertizat luni ca Ankara ar putea lansa noi actiuni in nordul Siriei impotriva fortelor kurde, acuzand SUA si Rusia ca nu si-au respectat angajamentele, tr...