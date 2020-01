Siria: Turcia anunţă o încetare a focului în Idlib începând de duminică Ministerul turc al Apararii a comunicat vineri ca a convenit cu Rusia o incetare a focului in provincia Idlib din nord-vestul Siriei, incepand de duminica, 12 ianuarie, pentru a permite plecarea civililor din calea violentelor, transmite Reuters. Sute de mii de persoane s-au refugiat in ultimele saptamani spre granita cu Turcia din provincia Idlib, unde orasele si satele sunt bombardate de avioane rusesti si artilerie siriana de cand fortele regimului au reluat asaltul luna trecuta. Potrivit ministerului turc, atacurile aeriene si la sol vor fi oprite duminica, imediat dupa miezul noptii, conform… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

