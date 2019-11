Siria: Preşedintele Al-Assad aprobă un buget de 9,2 miliarde de dolari Presedintele sirian Bashar Al-Assad, a carui tara este din 2011 devastata de razboi, a aprobat joi un buget de 9,2 miliarde de dolari pentru anul 2020, au anuntat mediile oficiale, noteaza AFP. Razboiul a condus la distrugeri estimate anul trecut de ONU la aproape 400 de miliarde de dolari. Bugetul aprobat de presedintele Bashar Al-Assad fusese adoptat anterior de parlament. Potrivit jurnalului Al-Watan, deficitul s-a majorat cu 54% in raport cu anul financiar in curs. Rata de schimb oficial se ridica la 434 de lire pentru un dolar american, potrivit bancii centrale siriene. Pe piata neagra insa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

