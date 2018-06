Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, intenționeaza sa propuna președintelui rus Vladimir Putin o ințelegere care va accelera retragerea armatei americane din Siria, susține CNN, citand sursele sale. Potrivit canalului tv, propunerea lui Trump se va referi la regiunile din sud-vestul Siriei, de…

- Rebelii sirieni au inceput sa se retraga din ultima enclava majora aflata sub controlul lor, scrie BBC. Sute de rebeli s-au urcat in autobuze alaturi de familii intr-un teritoriu aflat in zona centrala a Siriei, intre Homs si Hama.Citește și: Dezvaluiri din sala de judecata - Tariceanu, solicitare…

- Ministrii de externe din Rusia, Iran si Turcia se vor intalni sambata la Moscova pentru a discuta despre situatia din Siria, a indicat joi Ministerul de Externe turc, citat de agentia dpa, scrie agerpres.ro. Cele trei tari au lansat procesul de la Astana, o platforma infiintata in 2017 si care…

- Ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, a afirmat ca, dupa dupa loviturile aeriene occidentale din Siria, Rusia este cea care trebuie acum sa faca presiuni asupra aliatului sau Bashar Al-Assad pentru gasirea unei solutii la criza politica, relateaza AFP, scrie agerpres.ro. ''Sa speram…

- Statele Unite, Franta si Marea Britanie au atacat noaptea trecuta - 04:00 ora Romaniei - mai multe pozitii din Siria cu lovituri chirurgicale menite sa distruga arsenalul de arme chimice. Coalitia a lansat peste 100 de rachete asupra Siriei, dar Rusia spune ca ''un numar semnificativ'' dintre ele…

- Statele Unite si aliatii lor au lansat peste 100 de rachete asupra Siriei, iar "un numar semnificativ" dintre ele au fost interceptate de fortele siriene, a transmis sâmbata Ministerul Apararii rus, citat de AFP și preluat de agerpres.

- Rusia le-a cerut joi liderilor occidentali sa "se gandeasca serios laconsecințele amenințarilor" lor de a efectua lovituri asupra Siriei, ca riposta la un presupus atac chimic pe care ei il imputa regimului de la Damasc, dand asigurari ca Moscova nu dorește o "escaladare" a situației, relateaza AFP.

- "Dezmintim categoric aceste informatii", a declarat generalul Iuri Evtusenko, seful Centrului rus pentru reconcilierea partilor aflate in conflict in Siria, citat de agentiile de presa ruse. "Suntem pregatiti, odata ce Duma va fi eliberat, sa trimitem imediat specialisti rusi in aparare nucleara, chimica…