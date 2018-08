Stiri pe aceeasi tema

- Arabia Saudita a anuntat vineri ca a contribuit cu o 100 milioane de dolari la "proiecte de stabilizare" ale Coalitiei internationale in regiuni din nord-estul Siriei, ocupate altadata de gruparea jihadista Statul Islamic, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Aceasta este contributia cea mai importanta…

- Statul Islamic a revendicat un atac sinucigas care l a vizat duminica pe vicepresedintele afgan Abdul Rashid Dostum in apropiere de aeroportul din Kabul si care s a soldat cu cel putin 10 morti si raniti, a anuntat agentia Amaq, relateaza Reuters, citat de Agerpres.ro. Potrivit surselor citate, un kamikaze…

- Un numar de 26 de civili au fost ucisi vineri in lovituri aeriene asupra unor zone controlate de gruparea Statul Islamic in provincia Deraa, in sudul Siriei, informeaza Observatorul sirian al drepturilor omului (OSDO), citat de AFP. "Avioane rusesti si siriene au bombardat toata ziua ultima…

- Marti, Amaq, agentia de propaganda a Statului Islamic, a anuntat ca "Houdhayfah al-Badri, fiul califului, a fost ucis intr-un atac impotriva combatantilor siiti din Nussayriyyah si a rusilor intr-o centrala electrica in provincia Homs", situata in centrul Siriei.Termenul de Nussayriyyah…

- Fiul liderului gruparii Statul Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, a fost ucis in Siria luni de trei rachete teleghidate rusesti asupra unei pesteri unde acesta se afla, au afirmat serviciile de informatii irakiene, citate de France Presse, informeaza Agerpres.Marti, Amaq, agentia de propaganda…

- De la proclamarea sa, in iunie 2014, asa-numitul califat al Statului Islamic a executat in Siria 2900 de civili, conform unei estimari publicate marti de organizatia neguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO). Acelasi raport, citat de Xinhua, arata ca totalul care include…

- O coalitie a combatantilor arabi si kurzi in Siria, sprijinita de artileria fortelor franceze si americane, au inaintat duminica in ultimul bastion al gruparii jihadiste Statul Islamic in provincia Deir Ezzor (sud), informeaza AFP, citand o organizatie neguvernamentala, informeaza Agerpres.Fortele…

