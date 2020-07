Stiri pe aceeasi tema

- Rusia si China s-au opus marti prin veto in Consiliul de Securitate al ONU unei prelungiri cu un an si prin doua puncte de intrare in Siria a ajutorului umanitar transfrontalier acordat populatiei din aceasta tara, au anuntat diplomati, relateaza AFP. In cursul negocierilor, Rusia a cerut…

- Situația autoproclamatei “Republici Kosovo” va fi una dintre problemele cheie de pe agenda viitoarei vizite a ministrului rus de externe, Sergei Lavrov in Serbia, a declarat Ambasadorul rus de la Belgrad, Alexander Botsan-Harchenko. Sosirea ministrului rus de externe la Belgrad este programata pentru…

- Teheranul a invitat miercuri China, Franta, Marea Britanie si Rusia, in calitate de membri permanenti ai Consiliului de Securitate al ONU, sa nu valideze un proiect american care urmareste sa prelungeasca un embargo asupra armelor vizand Iranul, potrivit AFP."Asteptam de la acesti membri permanenti…

- Teheranul a invitat miercuri China, Franta, Marea Britanie si Rusia, in calitate de membri permanenti ai Consiliului de Securitate al ONU, sa nu valideze un proiect american care urmareste sa prelungeasca un embargo asupra armelor vizand Iranul, potrivit AFP. "Asteptam de la acesti membri permanenti…

- Consiliul de Securitate al ONU a adoptat vineri, in unanimitate, o rezolutie prin care prelungeste cu un an autorizatia de inspectare in largul apelor Libiei a navelor suspectate de incalcarea embargoului privind armele, impus in 2011, transmite AFP. Reinnoirea a fost deja decisa anul trecut, in unanimitate,…

- Rusia si China au boicotat o videoconferinta cu usile inchise a Consiliului de Securitate al ONU cu privire la folosirea armementului chimic in Siria, iar Moscova considera ”inacceptabil” faptul ca nu a fost o reuniune publica, relateaza AFP potrivit news.ro.”Rusia si China au ferestre goale”…

- Ieri, Rusia si China au boicotat videoconferinta cu usile inchise a Consiliului de Securitate al ONU avand drept subiecte Siria si armele chimice, anunța Agerpres. „Rusia si China au ecranele goale” a declarat pentru AFP un membru al Consiliului de Securitate sub acoperirea anonimatului. Ca sa-și justifice…

- Rusia si China au boicotat marti videoconferinta cu usile inchise a Consiliului de Securitate al ONU avand drept subiecte Siria si armele chimice, Moscova considerand "inacceptabil" faptul ca reuniunea nu este publica, informeaza miercuri AFP. "Rusia si China au ecranele goale" a declarat…