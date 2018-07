Siria: Mii de persoane strămutate se întorc la locuinţele lor după acordul din sudul ţării Mii de persoane stramutate in sudul Siriei au luat drumul sambata spre locuintele lor dupa anuntul privind un acord intre regim si rebeli, constransi sa cedeze in provincia Deraa in fata unei ofensive devastatoare a trupelor Damascului, relateaza AFP. La capatul a doua saptamani de bombardamente aeriene sangeroase, un acord de armistitiu a fost convenit vineri seara, rezultat al unor negocieri intense intre Moscova - aliata a regimului lui Bashar al-Assad - si grupurile de insurgenti care controleaza Deraa. Initiativa este o noua lovitura pentru rebeliunea anti-Assad, incapabila sa reziste in… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 270.000 de persoane din Siria au fost nevoite sa iși paraseasca locuințele din sud-vestul țarii, dupa ce armata a lansat un atac, in urma cu doua saptamani, asupra zonelor ocupate de rebeli, conform unui raport ONU, citat de BBC, informeaza Mediafax.„Ultimele date arata ca numarul persoanelor…

- Numarul persoanelor din sudul Siriei nevoite sa-si paraseasca locuintele in urma ultimelor lupte a crescut mai mult decat triplu, ajungand la 160.000, transmite Reuters, care il citeaza pe purtatorul de cuvant iordanian al agentiei pentru refugiati a ONU. "Asteptam ca acest numar sa creasca…

- Numarul persoanelor din sudul Siriei nevoite sa-si paraseasca locuintele in urma ultimelor lupte a crescut mai mult decat triplu, ajungand la 160.000, transmite Reuters, care il citeaza pe purtatorul de cuvant iordanian al agentiei pentru refugiati a ONU. "Asteptam ca acest numar sa creasca in continuare…

- Turcia a condamnat vehement, vineri, atacurile sangeroase intreprinse de fortele regimului Bashar al-Assad in teritoriile controlate de insurgenti in sudul Siriei, facand un apel la aliatii Damascului sa actioneze in vederea incetarii acestor atacuri, care, potrivit Ankarei, "submineaza" solutionarea…

- ''In acest an, din cauza mentinerii amenintarii teroriste in Siria, navele noastre echipate cu rachete de croaziera 'Kalibr' vor patrula in permanenta in Marea Mediterana'', a declarat Putin, adaugand ca, in general, pentru acest an sunt planificate 102 marsuri (de antrenament) ale navelor si submarinelor…

- O baza aeriana situata in provincia Homs, in centrul Siriei, a fost vizata la 9 aprilie de un raid pe care regimul de la Damasc si aliatii sai rus si iranian l-au atribuit Israelului. Cel putin 14 combatanti proregim, intre care iranieni, au fost ucisi in acel bombardament, potrivit Observatorului…

- Romania reacționeaza dupa atacul masiv al Coaliției conduse de Statele Unite ale Americii asupra Siriei dupa acuzațiile de folosire a armelor chimice impotriva civililor in suburbiile Damascului controlate pana acum cateva zile de rebelii care lupta impotriva Regimului lui Bashar al al-Assad

- Autoritatile siriene au anuntat, astazi, incheierea unui acord cu gruparea Armata Islamului pentru a instaura pacea in orasul Duma, ultima cetate rebela din Ghouta Orientala, regiune invecinata Damascului, informeaza agentiile internationale de presa. Acordul implica evacuarea tuturor rebelilor, care…