- Fortele turce au atacat 54 de tinte din regiunea Idlib, din nord-vestul Siriei, si a "neutralizat" 76 de soldati ai regimului de la Damasc, a anuntat ministrul Apararii de la Ankara, potrivit Haaretz.Atacul vine dupa ce luni Turcia a anuntat ca bombardamente siriene au ucis 5 soldati in Idlib. Ulterior,…

- Turcia ar putea lansa o noua operațiune militara in provincia Idlib, aflata in nord-vestul Siriei, daca situația nu va fi rezolvata in curand, a avertizat vineri președintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza site-ul agenției Reuters, poteivit Mediafax.Forțele armate ale președintelui sirian…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat ieri Moscova de nerespectarea acordurilor incheiate cu Ankara cu privire la nord-vestul Siriei, unde avioane siriene si ruse si-au intensificat bombardamentele, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. ‘Am incheiat acorduri cu Rusia. Daca Rusia respecta…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat miercuri Moscova de nerespectarea acordurilor incheiate cu Ankara cu privire la nord-vestul Siriei, unde avioane siriene si ruse si-au intensificat bombardamentele, informeaza AFP si Reuters. 'Am incheiat acorduri cu Rusia. Daca Rusia respecta aceste…

- ”Un armistitiu a fost instituit in zona de dezescaladare de la Idleb, conform unui acord cu partea turca” incepand de joi de la ora 11.00, a anuntat joi seara intr-un comunicat Centrul rus pentru Reconciliere in Siria, fara sa faca alte precizari.In pofida unui armistitiu anuntat in august,…

- Motivul convorbirii a fost faptul ca liderul rus, Vladimir Putin, a dorit sa-i multumeasca președintelui american, Donald Trump pentru „informatii furnizate de Statele Unite care au ajutat la prevenirea unui posibil atac terorist in Rusia”. Rusia anunțase duminica faptul ca a prevenit o serie de…

- O delegatie turca urma sa se deplaseze luni la Moscova pentru a discuta despre situatia din Siria si Libia, zone asupra carora natiunile au puncte de vedere opuse, discutii despre care presedintele turc Tayyip Erdogan a spus ca vor determina cursul actiunii Turciei in regiune, relateaza Reuters,…

- Președintele rus Vladimir Putin a afirmat miercuri ca omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski este "simpatic" și dispus sa gaseasca o soluție la conflictul din estul ucrainean, cu trei saptamâni înainte de prima lor întâlnire, la summitul în formatul Normandia…