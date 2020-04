Siria critică raportul "mincinos" al OIAC asupra utilizării de arme chimice în 2017 Damascul a condamnat joi raportul publicat cu o zi inainte de Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) asupra utilizarii de catre armata siriana a unor arme chimice asupra unei localitati din nordul tarii, in 2017, informeaza agentia SANA, citata de AFP. "Raportul OIAC asupra utilizarii de substante toxice in orasul Al-Lataminah in 2017 este mincinos si contine concluzii nefondate si fabricate menite sa falsifice faptele si sa acuze guvernul sirian", potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe sirian. "Siria respinge acest raport ca fond si forma si neaga categoric ca ar fi… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

