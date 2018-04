Stiri pe aceeasi tema

- Dupa luni de negocieri intense dar infructuoase cu privire la Siria, membrii Consiliului de Securitate al ONU sunt asteptati sa soseasca vineri in Suedia, pentru o intalnire de lucru informala cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, informeaza dpa. Toti cei 15 diplomati reprezentanti ai tarilor…

- Statele Unite estimeaza ca liderul sirian Bashar al-Assad a folosit armament chimic de cel putin 50 de ori de la inceputul conflictului din Siria, a declarat vineri ambasadoarea SUA la ONU, Nikki Haley, transmit Reuters si dpa. "Cea mai recenta utilizare de catre Al-Assad a gazului toxic impotriva…

- Seful misiunii permanente a Rusiei pe langa Natiunile Unite, Vasili Nebenzia, si-a exprimat nemultumirea fata de faptul ca ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, foloseste termenul de ''regim'' in raport cu Rusia si a avertizat ca, daca la viitoarea reuniune a Consiliului de…

- Rusia a avertizat luni impotriva unor 'consecinte grave' in cazul unor atacuri aeriene occidentale in Siria, dupa presupusul atac chimic de sambata a carui existenta este negata de Moscova, relateaza France Presse.

- Noul ministru de externe al Germaniei, Heiko Maas, intreprinde miercuri prima sa vizita in aceasta calitate la Organizatia Natiunilor Unite (ONU), pentru a promova candidatura tarii sale la un loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate, pentru un mandat de doi ani, relateaza dpa. In cadrul…

- Este 'urgent sa permitem evacuari in scop umanitar' in aceasta zona de la periferia Damascului, a subliniat Antonio Guterres. Fara a cita Rusia, el a cerut de asemenea 'tuturor statelor' sa se asigure ca armistitiul este aplicat si ca ajutorul international ajunge la civilii din Siria.Franta…

- "Fortele guvernamentale constroleaza mai mult de 50% din c", a declarat directorul Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului. Cel putin 20 de persoane au murit in urma raidurilor aeriene, in timp ce trupele siriene incercau sa avanseze pe teritoriul regiunii Ghouta. La New York,…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat un armistitiu zilnic la periferia Damascului, incepand de marti, si crearea unui coridor umanitar pentru evacuarea civililor, anunta ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, citat de agentia RIA Novosti. Serghei Soigu a declarat ca armistitiul…