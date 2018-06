Filiala producatorului de ciment francez-elvețian LafargeHolcim a fost acuzata joi de "punerea in pericol a vieții altora", "finanțarea organizațiilor teroriste" și "complicitate in crimele impotriva umanitații ", potrivit Le Monde. "Aceasta este prima data cand o companie a fost acuzata de complicitate in crimele impotriva umanitații, ceea ce reprezinta un pas decisiv in lupta impotriva multinaționalelor care opereaza in zone de conflict armat" spun Sherpa și ECCHR