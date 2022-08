Stiri pe aceeasi tema

Activistii elvetieni au declansat un referendum national pentru a opri achizitionarea a 36 de avioane de lupta F-35A din SUA, o provocare care complica planurile de modernizare a armatei elvetiene si risca sa duca la tensiuni diplomatice cu Washingtonul.

Trupele turcești și luptatorii kurzi susținuți de SUA au facut marți un schimb de focuri intens in orașul Kobane, la granița cu nordul Siriei, soldat cu moartea unui civil, in timp ce conflictul se intensifica, relateaza Reuters.

Azerbaidjanul a livrat in secret avioane de lupta de tip MiG-29 pentru fortele aeriene ale Kievului, sustin administratorii unei pagini de Twitter intitulate CaucasusWarReport. Este vorba de un sprijin care risca sa agraveze relatiile dintre Baku si Moscova.

Ministrul de externe al Algeriei a criticat luni suspendarea de zece ani a Siriei din Liga Araba in timpul unei vizite la Damasc, indicand sprijinul pentru revenirea țarii devastate de razboi in organizație sub conducerea președintelui Bashar Assad, transmite Associated Press.

Bulgaria a primit o oferta din partea SUA pentru livrarea unui al doilea lot de opt avioane F-16 Block 70, a declarat marti reporterilor ministrul apararii in exercitiu Dragomir Zakov. Oferta este in prezent in curs de evaluare, a spus el, adaugand ca Bulgaria ar trebui sa o accepte sau sa o refuze…

Cel putin 15 combatanti sirieni pro-regim au fost ucisi si alti cativa au fost raniti luni intr-o ambuscada jihadista impotriva unui autobuz militar langa Raqqa, in nordul Siriei, informeaza AFP si dpa, potrivit Agerpres.

Ministerul rus de Externe este ingrijorat de informațiile privind o noua operațiune antitero in nordul Siriei condusa de Turcia.

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunțat miercuri o noua operațiune antiterorista in nordul Siriei, informeaza Anadolu.