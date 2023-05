SIPEX își menține cifra de afaceri la 63,1 milioane lei în primul trimestru, după creșteri de peste 15% în canalul B2B Ploiești, 17 mai 2023: SIPEX , unul dintre cei mai mari distribuitori de materiale de construcții din Romania, listat la Bursa de Valori București in piața AeRO (simbol bursier SPX ), cu activitate de 26 de ani pe acest segment, anunța rezultatele financiare aferente trimestrului I 2023. Compania a realizat o cifra de afaceri de 63,1 mil. lei, similara cu aceeași perioada a anului precedent, și un profit net de 132,8 mii lei. In perioada analizata, vanzarile din canalul B2B au contribuit la creșterea ușoara a vanzarilor totale, cu o evoluție favorabila de 15,5% fața de primul trimestru al anului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

