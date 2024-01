Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul din Vladimirescu care a disparut joi de acasa, Cornel Gudiu in varsta de 69 de ani, a fost gasit fara suflare in casa fiicei... The post Sinucidere in Vladimirescu. Barbatul dat disparut, gasit spanzurat in casa fiicei sale appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Circulația este blocata intre Arad și vladimirescu, imediat dupa trecerea de cale ferata pe Drumul Național 7 din cauza producerii unui accident rutier. deocamdata nu... The post Circulația este blocata intre Arad și Vladimirescu din cauza unui accident appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Circulația este blocata intre Arad și vladimirescu, imediat dupa trecerea de cale ferata pe Drumul Național 7 din cauza producerii unui accident rutier. deocamdata nu... The post Circulație este blocata intre Arad și Vladimirescu din cauza unui accident appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Un barbat din Brașov și-a gasit – vineri seara – soția carbonizata in curtea casei, iar pe fiica moarta in casa, cu urme de strangulare.... The post Descoperirea șocanta a unui barbat din Brașov: și-a gasit soția carbonizata și fiica strangulata. Ipoteza polițiștilor: crima urmata de sinucidere appeared…

- Gheorghe-Adam Moțica, in varsta de 58 de ani, din Halmagiu, a plecat – in 2 decembrie, in jurul orei 17:00 – de la domiciliu și... The post Barbat de 58 de ani, din Halmagiu, disparut de la domiciliu appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) informeaza ca se toarna ultimele straturi de asfalt peste noul pasaj din Micalaca, la ieșirea catre Vladimirescu. Inca... The post Circulația peste noul pasaj din Micalaca ar urma sa se deschida luna aceasta appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- In cadrul ședinței ordinare de azi, printre altele, a fost supus la vot un amendament la punctul 14 de pe ordinea de zi, și anume... The post „Bani mutați” pentru finalizarea lucrarilor din centrul comunei Vladimirescu. Cand ar trebui acestea terminate appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- In cadrul ședinței ordinare de azi, printre altele, a fost supus la vot un amendament la punctul 14 de pe ordinea de zi, și anume... The post „Bani mutați” pentru finalizarea lucrarilor din centrul comunei Vladimirescu. Cand ar trebui acestea terminate appeared first on Special Arad · ultimele știri…