Sinteticul de pe „Motorul”, un fiasco? Se intampla (si) in Arad. Ca peste tot in tara. Lucrari de mantuiala, pe bani publici. Legea achizitiilor publice are suficiente vicii, de care profita smecherii ce si-au tras firme, cu gandul de a da „tunuri” financiare. Stiu ca nimeni si nimic nu ii pot deranja, ambiguitatile legislative fiind de partea lor intr-un eventual „razboi” cu autoritatile. Iar un proces nu face decat sa intarzie termenul de predare-primire al lucrarii. Cu consecintele de rigoare. Vom exemplifica, astazi, cu situatia existenta la terenul Motorul din Aradul Nou, acolo unde UTA si-ar dori sa dispute meciurile… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

