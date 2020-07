Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe (MAE) atentioneaza cetatenii romani ca in momentul de fata exista un singur punct de intrare in Grecia, din Bulgaria, pe cale terestra si trei puncte de iesire, dintre care doua pot fi inchise de autoritati, fara preaviz. "In conformitate cu informatiile oficiale…

- Dupa ce, inca de ieri, s-au format cozi kilometrice la punctul de trecere Kulata-Promachonas de la frontiera bulgara-elena, iar romanii s-au plans ca se inainteaza foarte greu, Ministerul Afacerilor Externe a informat astazi ca situația nu a fost remediata nici pana la acest moment."Singurul punct de…

- Sute de romani asteapta in autoturisme, joi dimineata, la cozi care se intind pe kilometri intregi la singurul punct de trecere a frontierei bulgaro-elene functional, de la Kulata-Promachonas.

- Sute de romani asteapta in autoturisme, joi dimineata, la cozi care se intind pe kilometri intregi la singurul punct de trecere a frontierei bulgaro-elene de la Kulata-Promachonas. MAE a anuntat, miercuri, ca accesul rutier pe teritoriul Greciei este permis, in perioada 1-15 iulie, printr-un singur…

- Ministerul de Externe a emis inca de miercuri o avertizare de calatorie pentru romanii care merg in vacanta in Grecia ca accesul rutier pe teritoriul statului elen este permis in perioada 1-15 iulie printr-un singurul punct de trecere a frontierei - bulgaro-elene - Kulata-Promachonas. Important…

- Veste nu tocmai placuta pentru pentru turiștii romani care vor sa mearga in vacanța cu mașina in Grecia. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat astazi ca autoritațile din Grecia au lasat deschis, in perioada 1-15 iulie, un singur punct de trecere al frontierei cu Bulgaria, și anume Kulata-Promachonas.…

- Ministerul Afacerilor Externe anunța ca autoritațile din Grecia au lasat deschis in perioada 1-15 iulie un singur punct de trecere al frontierei cu Bulgaria, și anume Kulata-Promachonas, pentru accesul in Grecia. Toate celelalte cinci puncte de trecere, folosite de mulți turiști romani in drumul cu…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Grecia, unde exista riscul prelungirii timpilor de asteptare la frontiera cu Bulgaria, intrucat reintroducerea de catre autoritatile elene a masurii scanarii documentelor de calatorie creste considerabil timpul alocat controlului,…