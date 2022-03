Singurul muzeu din ţară dedicat femeii care a inspirat opera poetului Mihai Eminescu Casa memoriala “Veronica Micle” din Targu-Neamt este singurul muzeu din tara dedicat celei care a inspirat opera poetului Mihai Eminescu. Veronica Micle a ramas in mentalul colectiv mai mult datorita sentimentelor pe care le-a avut fata de Luceafarul poeziei romanesti. Muzeograful Renata-Gabriela Buzau, din cadrul Complexului National Muzeal Neamt, considera ca acest motiv face dificila abordarea vietii personale a poetei in mod distinct de creatia ei lirica, atat timp cat cele doua sfere ale existentei sale, interdependente, au definit-o ca una dintre figurile feminine reprezentative ale literaturii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

