Singurul județ din Romania in care incidența cazurilor de imbolnaviri cu coronavirus este mai mica de 1,5 la mia de locuitori este Vrancea, cu 1,46. In Sibiu incidența cazurilor de infectare cu Covid-19 a trecut de 7 la mia de locuitori. Astfel, Sibiu devine primul județ din Romania care a depașit acest prag. Foarte aproape de acest prag se afla Cluj, cu 6,9, Salaj, cu 6,46 și Timiș, cu 6,52. In București incidența este de 5,04, in Alba de 5,6 și in Bihor de 5,54. Situația pe județe