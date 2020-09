Stiri pe aceeasi tema

- Giani Kirița, 43 de ani, a comentat transferul lui Catalin Straton (30, portar) de la Dinamo la FCSB. Giani Kirița a evoluat pentru Dinamo intre 1997 și 2003. In tricoul „cainilor”, acesta a cucerit doua titluri și trei Cupe ale Romaniei. „Straton nu a parasit echipa in conditii bune, din ce am ințeles,…

- Catalin Straton s-a transferat de la Dinamo la rivala FCSB. Portarul in varsta de 30 de ani devine al 15-lea fotbalist care evolueaza pentru Dinamo, FCSB și Rapid. Dupa ce a jucat pentru Rapid, U Craiova și Dinamo, printre altele, Straton e pregatit sa joace și pentru FCSB, posibil chiar din runda…

- Dinamo se pregatește sa renunțe la portarul Catalin Straton (30 de ani), dupa ce l-a adus saptamana trecuta pe spaniolul Tomas Mejias (31 de ani). Din informațiile GSP.ro, Cosmin Contra nu va mai conta pe serviciile lui Catalin Straton, iar acesta urmeaza sa iși rezilieze contractul cu Dinamo in cel…

- FCSB l-a imprumutat pe atacantul Cristian Dumitru (18 ani) la Academica Clinceni. Cristian Dumitru a fost o prezența constanta pentru FCSB in finalul sezonului precedent. A evoluat in 7 partide, iar apogeul l-a atins in manșa tur a semifinalei de Cupa Romaniei cu Dinamo, cand a marcat un gol in victoria…

- Catalin Straton susține ca Dinamo nu a fost avantajata sau ajutata in birouri sa evite retrogradarea din Liga 1. Foarte apreciat de catre fani pentru finalul sezonului, goal-keeper-ul are un mesaj puternic pentru „caini”. Catalin Straton, 30 de ani, a fost unul dintre oamenii esențiali ai lui Dinamo…

- Diego Fabbrini (29 de ani), jucatorul lui Dinamo, continua sa prezinte interes pentru FC Botoșani. Valeriu Iftime, finanțatorul clubului, l-a „ofertat” pe italian in direct la TV. Mijlocașul ofensiv italian a evoluat pentru FC Botoșani intre septembrie 2018 și iulie 2019, perioada in care l-a impresionat…

- Dinamo a obținut prima victorie din play-out, 3-1 contra Academicii Clinceni, iar jucatorii lui Adrian Mihalcea spera din nou la salvarea de la retrogradare. Formația alb-roșie s-a impus mai greu decat o arata scorul. Elevii lui Ilie Poenaru, care veneau dupa patru victorii la rand, au prestat un joc…

- Catalin Straton (30 de ani), portarul lui Dinamo, a oferit declarații dupa infrangerea roș-albilor cu Viitorul, 0-1. Vezi AICI toate detaliile despre Viitorul - Dinamo „Nu este cel mai bun moment in care sa dau un interviu. M-am saturat de atatea meciuri pierdute! Dar cred ca in seara asta am avut mai…