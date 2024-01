Stiri pe aceeasi tema

- Prințesa Aiko, singurul copil al imparatului Japoniei Naruhito, va incepe sa lucreze la Societatea de Cruce Roșie Japoneza in aprilie, dupa absolvirea universitații. Deși nu se cunosc inca detalii despre ce va face in acest rol, se știe ca iși va continua, in paralel, indatoririle oficiale cu familia…

- Societatea de transport pe cablu Teleferic Prahova SA a majorat tarifele practicate pentru sezonul de iarna 2023-2024, informeaza Observatorul Prahovean.Astfel, o calatorie cu telecabina (tur-retur) intre Bușteni și Babele costa acum 215 lei, fața de 170 de lei, respectiv 105 lei pentru copiii cu varsta…

- Copiii sunt cei mai afectați de schimbarile climatice, iar drepturile lor trebuie sa fie prioritare pentru liderii mondiali și comunitatea internaționala la COP28 - acesta este mesajul pe care adolescenții și tinerii il aduc la Conferința Națiunilor Unite privind schimbarile

- In urma cu peste șapte luni, Alex Gavan, unul dintre cei mai apreciați alpiniști romani, a inițiat un proiect menit sa protejeze toata centura forestiera a Ilfovului și din jurul Bucureștiului. Mai sunt doar doi pași pentru ca laudabilul proiect sa devina lege.

- Un copil este ucis la fiecare 10 minute in Gaza, a declarat directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in fața Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite. „Nimeni nu este in siguranța", a adaugat acesta.

- Un copil moare la fiecare 10 minute si doi sunt raniti in Fasia Gaza de la izbucnirea razboiului dintre Israel si gruparea islamista palestiniana Hamas, la 7 octombrie, situatie care, potrivit UNICEF, a transformat enclava palestiniana intr-un "cimitir pentru copii",

- Gatitul pentru un copil mic poate fi atat o experiența incantatoare, cat și o provocare. Lumea culinara poate parea un univers cu totul diferit pentru acești minusculi testeri de gust, iar a le face sa manance o masa echilibrata și hranitoare poate fi uneori o sarcina dificila. Cu toate acestea, cu…

- Un copil care s-a jucat cu bricheta a aprins materiale textile, iar focul s-a extins la o butelie care a explodat, in localitatea Dorolea, județul Bistrița-Nasaud. Casa a luat foc și a existat pericolul de a se extinde in vecini.Pompierii din Livezile și din Bistrița au intervenit la un incendiu…