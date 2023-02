Singurul aliment care urmează să se IEFTINEASCĂ masiv pe rafturile magazinelor din România - Care e motivul Pretul laptelui in magazine urmeaza sa scada cu pana la 25%, a anuntat patronatul din industrie, argumentand ca furnizorii au redus preturile pentru hipermarketuri, dupa ce vanzarile s-au prabusit din cauza scumpirilor.In acelasi timp, fermierii fac un apel disperat la autoritati sa opreasca importurile de lapte din Ucraina care ii aduc in pragul falimentului.Fermierii trag un semnal de alarma in ceea ce privește prețul laptelui vandut catre procesatori, care a scazut dramatic.De partea cealalta, reprezentantii patronatului din domeniu spun ca de acum incolo ne putem astepta la o scadere a pretului… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

