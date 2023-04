Stiri pe aceeasi tema

- PNL vrea sa susțina doua proiecte care sa vina in sprijinul familiilor. Parinții cu copii de pana la 8 ani ar putea sa lucreze patru zile pe luna de acasa, iar TVA-ul ar putea fi redus la 5% pentru anumite categorii de produse pentru copii.

- Societatea, dar si oamenii legii, sunt socati de crima care s-a petrecut in localitatea Pogoanele, din judetul Buzau, acolo unde un batran de 81 de ani ar fi fost ucis de 3 minori, de 9, 10 respectiv 15 ani. De asemenea, si motivul este incredibil: ar fi vrut sa-i fure bicicleta victimei. L-au batut…

- In varsta de 77 de ani, Piero Ferrari este patronul celebrei companii auto care ii poarta numele. Deși este soția unuia dintre cei mai bogați oameni din lume, romanca in varsta de 31 de ani spune ca are o familie normala."L-am cunoscut pe Piero cand locuiam aici, in Monte Carlo, cand el lucra la Bombardier,…

- In noaptea de 4-5 martie, un locuitor din Boulogne-Bilancourt (Hauts-De-Seine) a alertat politia in jurul orei 3 dimineata, dupa ce a gasit ratacind pe strazi un baietel de 7 ani si pe sora lui de 3 ani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Cercetatorii au dezvoltat un produs care poate stimula cresterea smaltului dentar, avand potentialul de a revolutiona tratamentul cariilor dentare. Produsul se bazeaza pe peptide, scurte lanturi de aminoacizi care nu sunt suficient de lungi pentru a fi considerate proteine complete. Cand este aplicat…

- Un grav accident a avut loc luni, 13 februarie, in localitatea Prelipca, județul Suceava. Doua femei au murit, iar alți doi copii au ajuns la spital, dupa ce mașina lor s-a izbit de un tren, a transmis purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, citat de Agerpres. La fata locului au intervenit…

- Politistii Secției Rurale Blejoi au fost sesizați de catre un barbat ca, din incinta unei unitați din comuna Barcanești, au fost sustrase mai multe bunuri. In baza sesizarii, oamenii legii au efectuat verificari, ocazie cu care au identificat o tanara in varsta de 22 de ani, respectiv un minor de 16…

- Moartea celor trei frați de 2, 3 și 6 ani a șocat Romania! Mama minorilor este cercetata de autoritați intr-un dosar penal pentru ucidere din culpa. Ce s-ar fi intamplat inainte de tragedie. Micuții au sfarșit in incendiul puternic.