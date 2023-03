Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Roman de Cultura și Cercetare Umanistica de la Veneția, in colaborare cu Compania teatrala Pantakin, organizeaza patru reprezentații ale spectacolului „Teatrul Mastilor”, producție a Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu” din Targu Jiu, in cadrul

- Institutul Roman de Cultura si Cercetare Umanistica de la Venetia, in colaborare cu Compania teatrala Pantakin, organizeaza patru reprezentatii ale spectacolului "Teatrul Mastilor", productie a Teatrului Dramatic "Elvira Godeanu" din Targu Jiu, in cadrul Carnavalului de la Venetia, informeaza Agerpres.…

- Strajeț Piotr Grigorovici, unul dintre refugiații ucraineni care și-a parasit casa luand cu el doar o valiza, va urca pe scena Salii Radio in cadrul concertului organizat de Radio Romania Cultural impreuna cu Orchestrele și Corurile Radio, eveniment care marcheaza un an de la invazia Rusiei in Ucraina.…

- Noul secretar PR al Companiei „Liviu Rebreanu" este Sașa Panzaru, o tanara de 23 de ani, potrivit anunțului facut de Teatrul National Targu-Mures – Compania Liviu Rebreanu. Nascuta in Cluj-Napoca, de cinci ani locuiește in Targu-Mureș, unde a absolvit Universitatea de Arte, specializarea Actorie, nivel…

- Teatrul Național Targu Mureș – Compania „Liviu Rebreanu" readuce anul acesta pe scena Salii Mari, una dintre indragitele reprezentații, „Jocul de-a vacanța", de Mihail Sebastian, in regia lui Nicolas Cristache. Prima reprezentație a spectacolul va avea loc sambata, 14 ianuarie, de la ora 19.00. „Cum…

- O adaptare dupa „Visul unei nopti de vara" de William Shakespeare, in regia lui Mohacsi Janos, urmeaza sa fie prezentata in programul de Revelion al Companiei Tompa Miklos a Teatrului National din Targu Mures. Avanpremiera spectacolului va avea loc in 29 decembrie, iar premiera va avea loc in 31 decembrie,…

- Liga Studenților din Universitatea „Constantin Brancuși”, in parteneriat cu Universitatea „Constantin Brancuși” din Targu-Jiu, a organizat pe 15 decembrie cea de-a IV-a ediție a evenimentului „Gala tinerilor”. In cadrul festivitaților au fost premiați peste 150 de tineri care s-au remarcat prin rezultate…

- Pe parcursul lunii decembrie, in fiecare an, spiritul sarbatorilor de iarna se simte in toate serviciile sociale subordonate Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj, fiind organizate mai multe evenimente și activitați specifice acestei perioade. Impreuna cu personalul…