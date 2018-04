Singura inregistrare originala a piesei Nothing Compares 2 U in interpretarea lui Prince a fost lansata joi și este incredibila. In 1984, Prince a inregistrat un cantec denumit Nothing Compares 2 U pe care, in loc sa-l lanseze el insuși, l-a trimis lui Paul Peterson de la trupa The Family pe care o formase Prince.... Read More Post-ul Singura inregistrare a piesei Nothing Compares 2 U cantata de Prince e incredibila apare prima data in TaBu .