Stiri pe aceeasi tema

- Inca un sezon al emisiunii Asia Express a ajuns la final! Ultimele doua echipe ramase in joc au fost formate din Emi & Cuza de la Noaptea Tarziu și Mihai Petre & Elwira, iar cei din urma s-au ales cu titlu de caștigator și premiul de 30.000 de euro, dupa ce au ajuns primii la... View Article

- Ți-ai imaginat vreodata cum ar suna The Weeknd sau Michael Jackson in limba romana? Mai mult: cum ar suna daca piesele astea ar fi cantate de Ami, de exemplu? Sau Spike? De 1 decembrie o facem și pe asta! De 1 Decembrie la Virgin Radio Romania se Canta Romanește! Artiștii tai preferați sunt gata sa-ți…

- Nu mai e la moda sa te lauzi cu cate share-uri ai facut pe Facebook. Nici trendingul de pe YouTube nu mai conteaza. E perioada Tik Tok-ului și pentru ca Virgin Radio Romania le are cu muzica, Silviu Andrei iți prezinta Tik Tok Song of The Week! Discutam impreuna despre cele mai populare sunete din...…

- Andia lanseza oficial piesa cu un puternic mesaj de dragoste, „Sfarșitul lumii”, piesa devenita virala dupa live session-ul de la Virgin Radio Romania care a acumulat in doar 3 saptamani aproape 5 milioane de vizualizari pe YouTube. Doi ani mai tarziu de la lansarea pe piața muzicala romaneasca și patru…

- Da note hiturilor pe virginradio.ro pana pe 14 ianuarie și intri automat in tragerea la sorți pentru un Apple Watch 7! Urmarește sondajul muzical saptamanal de pe virginradio.ro! Participa la cel puțin 3 runde de votat hiturile și urmarește site-ul ca sa afli daca ai caștigat un Apple Watch 7 de la…

- Avem cel mai tare DOCtor, pregatit cu cel mai tare late night show de radio! DOCShow e fix emisiunea aia blana de care nici nu știai ca ai nevoie! Publicul este invitatul principal, iar in fiecare emisiune, DOC propune ascultatorilor un subiect argumentabil pro și contra. Totul pleaca de la principiul…

- Acum nu mai e un challenge sa te trezești in weekend dimineața. Pentru ca ai cu cine! Și de ce! Virgin Radio Romania iți servește in fiecare sambata și duminica un matinal buuuun și nebun! Tic Talk! Cu Oana Tache! De la 9 la 12! Am ras, am dat-o și in subiecte mai deep, dar... View Article

- Acum nu mai e un challenge sa te trezești in weekend dimineața. Pentru ca ai cu cine! Și de ce! Virgin Radio Romania iți servește in fiecare sambata și duminica un matinal buuuun și nebun! Tic Talk! Cu Oana Tache! De la 9 la 12! Am ras, am dat-o și in subiecte mai deep, dar... View Article