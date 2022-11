Stiri pe aceeasi tema

- China a anuntat vineri, in mod oficial, oferte existente pentru avioane Airbus in valoare de 17 miliarde de dolari, in ceea ce expertii au descris ca un efort de a prezenta o vizita a cancelarului german Olaf Scholz care i-a luat prin surprindere pe producatorul european de avioane si pe observatorii…

- Gigantul danez, considerat pe scara larga ca fiind un barometru pentru comertul global, a raportat castiguri inainte de dobanzi, taxe, depreciere si amortizare (EBITDA) de 10,9 miliarde de dolari pentru acest trimestru, peste previziunile analistilor, de 9,8 miliarde de dolari, si in crestere cu aproximativ…

- Cifra de afaceri comerciala dintre Rusia și China in primele trei trimestre ale anului 2022 a crescut cu 32,5% și a insumat 136,089 miliarde de dolari, potrivit ultimelor date ale administrației vamale generale a Republicii Populare Chineze. China a exportat in Rusia bunuri in valoare de 52,244 miliarde…

- Proiectul, despre care Micron sustine ca va fi cea mai mare unitate de fabricare a semiconductorilor din lume, este de asteptat sa creeze aproape 50.000 de locuri de munca in New York, investitia in prima faza, de 20 de miliarde de dolari, fiind planificata pana la sfarsitul acestui deceniu. Micron…

- Populația globala de miliardari a continuat sa creasca in 2021 cu 3%. Nu numai numarul bogaților a crescut, ci și averea lor, cu 18%. Doar 3.311 persoane au, cumulat, o avere de aproape 11,8 trilioane de dolari, scrie Visual Capitalist. America de Nord gazduiește cei mai mulți miliardari. Cumulat,…

- CEO -ul Meta , Mark Zuckerberg (38 de ani), a postat astazi pe contul de Facebook și de Instagram o fotografie alaturi de soția sa, Priscilla Chan (37 de ani), in care anunța ca cei doi așteapta cel de-al treilea copil. „Sunt fericit sa va spun ca Max și August (n.r.: cele doua fetițe ale lui Zuckerberg…

- Oficiali din Shanghai au anuntat opt proiecte majore de infrastructura, in valoare de 257 de miliarde de dolari, in cadrul eforturilor de impulsionare a economiei, in cel mai mare oras din China. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Vești excelente pentru romanii care au ramas fara locuri de munca sau vor sa faca o schimbare profesionala. Un gigant tocmai a intrat pe piața romaneasca. Este unul dintre cei mai mari patru traderi de materii prime agricole din lume! Decizia sa vina in țara noastra va crea foarte multe joburi și oamenii…