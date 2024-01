Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatul Europol reclama public faptul ca, in contextul protestelor organizate in ultimele zile de transportatori si fermieri, „fata de mii de politisti s-a pus presiune in aceste zile sa faca orice pentru a bloca” autovehiculele manifestanților.

- Sindicatul Europol a susținut duminica seara, 14 ianuarie, ca liderii coaliției PSD-PNL se tem de democrație și ca polițiștii și jandarmii sunt folosiți ca sa intimideze fermierii și transportatorii, aflați deja in a șasea zi de proteste neautorizate și care vor sa intre in București. Sindicaliștii…

- George Buhnici este foc și para pe presa din Romania. Acesta susține ca se bucura de faptul ca VICE Romania s-a inchis, pentru ca, susține el “m-au folosit pentru clickbait și caterinca de N ori dar NU m-au sunat o data sa-mi ceara un punct de vedere.” “Tocmai am aflat cu satisfacție ca dupa “nenorocirea”…

- „Am avut astazi o discuție telefonica aplicata cu doamna președinte Maia Sandu pe cele mai importante teme europene, cu accent pe pregatirea deciziilor privind R. Moldova la Consiliul European de saptamana aceasta. Romania susține ferm deschiderea negocierilor de aderare la UE ale Republicii Moldova”,…

- De Sfantul Andrei, o veste a șocat Ministerul de Interne: un polițist din Botoșani s-a sinucis chiar la mormantul fiicei sale, pe care o chema Andreea. Președinte executiv al Sindicatului Național al Polițiștilor din Romania DECUS, Bogdan Banica, susține ca polițistul nu s-a sinucis din cauza fiicei…

- Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, face afirmații șocante legate de procesul fiului Mario, informeaza gsp.ro.Pe 18 octombrie 2023, Mario Iorgulescu a fost condamnat la 13 ani și 8 luni de inchisoare cu executare, pentru comiterea infracțiunii de omor și conducere a unui autovehicul…

- Intr-un interviu acordat ziarului italian Corriere del Veneto, Matteo Politi susține ca e licențiat in medicina și ca primul procuror „a facut presiuni asupra universitații din Priștina sa nege existența licenței mele”.Medicul fals Matteo Politi, condamnat in Romania la 3 ani și 10 luni de inchisoare,…

- ”M-am intors recent dintr-o vizita de lucru in Georgia, unde am facut parte din delegația condusa de Titus Corlațean, in calitate de Președinte al Comisiei pentru Politica Externa din Senatul Romaniei., anunța senatorul Alfred Laurențiu, membru al Comisiei de Politica Externa a Senatului Romaniei. ”Programul…