Sindicatelor li „s-a pus pata”: „Leul” de la Hollywood are probleme Un grup format din patru sindicate majore, care reprezinta aproape patru milioane de angajati, cere Comisiei Federale pentru Comert sa blocheze achizitia de catre Amazon a studioului MGM. Potrivit Variety , principalul argument ar fi ca preluarea de catre Amazon a studioului MGM ar duce la „practici anticoncurentiale”, dupa cum sustin sindicalistii. Remintim ca gigantul Amazon, care detine Prime, a anuntat ca va cumpara MGM (Metro-Goldwyn-Mayer) – unul dintre cele mai mari studiouri de film de la Hollywood. Celebritatea MGM se datoreaza, pe langa vastei arhive de productii cunoscute pe toata planeta,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O mașina de salubrizare de la Romprest a ramas blocata in asfalt in București. Strada pe care circula mașina s-a surpat. Incidentul a avut loc pe strada Transilvaniei din Sectorul 1. Conform Digi24 , una dintre roțile din spate ale camionului de salubrizare s-a scufundat intr-o groapa care a ap[rut…

- Serialul “Stapanul Inelelor”, inspirat din saga fantastica de J.R.R. Tolkien, va fi difuzat in toata lumea din 2 septembrie 2022. Amazon, care a achizitionat in 2017 drepturile de difuzare ale acestei productii pentru o suma estimata la 250 de milioane de dolari, a precizat intr-un comunicat ca “filmarile…

- Serialul „Stapanul Inelelor”, avand drept punct de plecare saga fantastica a lui J.R.R. Tolkien, va fi difuzat in intreaga lume incepand din 2 septembrie 2022, a anuntat luni Amazon, care spera ca acesta sa rivalizeze cu „Urzeala Tronurilor”, informeaza AFP. Amazon, care a dobandit in 2017 drepturile…

- Bezos, in varsta de 57 de ani, a decis sa renunțe la funcția de CEO Amazon. El va ramane președinte executiv și cel mai mare acționar al companiei, dar contul sau de Instagram arata ca are multe alte interese. Este un fan science-fiction și planuiește o plimbare in spațiu impreuna cu fratele sau, Mark,…

- Un bprbat amenința ca va arunca o bomba in aceasta cladire, avand diverse nemultumiri la adresa Directiei pentru Protectia Copilului. Echipaje ale Politiei si brigazi antitero s-au deplasat de urgenta la sediul Directiei pentru Protectia Copilului Iasi, dupa ce un parinte ar fi amenintat ca va veni…

- Orașul Veneția este pus in pericol din cauza vaselor de croaziera care tranziteaza centrul istoric. Daca autoritațile nu vor lua masuri urgente, UNESCO ar putea cere guvernului italian sa intervina. Veneția ar putea fi pusa pe lista orașelor aflate in pericol, daca orașul nu interzice permanent acostarea…

- Amazon, compania fondata de Jeff Bezos, are alocate intre 7 si 10 miliarde de dolari pentru a prelua studioul de cinema MGM, care are in portofoliu francize precum James Bond, Stargate, The Handmaid’s Tale, Rocky și Stargate. Doua publicatii diferite, The Information si Variety, citand surse anonime,…

- Amazon, compania lui Jeff Bezos, este dispusa sa ofere intre 7 si 10 miliarde de dolari pentru MGM si pentru toate productiile sale, scrie News.ro . Doua publicatii diferite, The Information si Variety, citand doua surse anonime diferite, sustin ca Amazon si MGM negociaza in prezent o tranzactie prin…