- Sindicatele Renault din Franța critica dur faptul ca grupul auto va produce la o uzina din China primul model electric al Dacia, spunând ca este de neconceput și ca amprenta de carbon va fi mare, dat fiind ca modelul este adus de atât de departe. Dacia Spring are o autonomie promisa de 225…

- Producatorul de vehicule electrice Tesla Inc a anuntat luni ca va exporta sedanul Model 3 produs in China in peste zece tari europene, incepand din aceasta luna, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Tesla, care a inceput in decembrie sa livreze vehicule fabricate la fabrica sa din Shanghai, va exporta…

- Spring, primul model electric din portofoliul Dacia, bifeaza inca o premiera importanta: va fi primul model din portofoliul marcii de la Mioveni care va fi produs in Asia. Mai exact in China, in uzina in care Alianța Renault-Nissan-Mitsubishi și partenerii chinezi de la Dongfeng produc deja modelul…

- Specialistii estimeaza o corectie medie intre 5 si 10% a pretului pentru apartamente, in Romania, in functie de piata/oras, iar pe segmentul de inchirieri, 28% dintre cei chestionati in cadrul unui studiu despre impactul Covid-19 in piata imobiliara estimeaza scaderi atat in mediul rural, cat si…

- Huawei România nu dorește sa fie implicata în nici o dezbatere cu tenta politica sau de influențe straine, se arata într-un mesaj transmis de catre Huawei, în urma unor declarații facute de Virgil Popescu, ministrul economiei, în cadrul unui interviu acordat HotNews.ro.…

- Actiunile companiei cu sediul in Chicago au scazut cu peste 2,5% in urma raportarii rezultatelor trimestriale. Vanzarile globale in termeni comparabili au scazut cu 23,9% in trimestrul al doilea, trase in joc de piete mari, precum cele Marea Britanie, Franta si America Latina. Analistii anticipau un…

- EMS Floor Group, cea mai mare companie romaneasca de pardoseli pe baza de rașina, țintește dublarea afacerilor in urmatorii cinci ani EMS Floor Group, cea mai mare companie de pardoseli pe baza de rașina, cu sediul central in Romania, estimeaza pentru anul in curs afaceri de 11,4 milioane de euro, in…