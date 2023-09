Sindicatele din Germania cer stimulente de 50 de miliarde de euro pentru sectorul construcțiilor In fața reuniunii programate pentru luni cu Guvernul german pentru a aborda deficitul de locuințe, federația sindicala IGBAU și-a reafirmat solicitarea pentru un pachet de stimulente de 50 de miliarde de euro (53,3 miliarde de dolari) pentru sectorul construcțiilor. Președintele Robert Feiger a subliniat ca, deși programele de stimulare economica au avut succes recent, este acum momentul pentru noi masuri, deoarece sectorul construcțiilor a fost afectat semnificativ de dobanzi ridicate și creșterea costurilor cu materialele in ultimele luni. IGBAU a avertizat ca construcția de locuințe se confrunta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

