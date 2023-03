Sindicatele din educație își cer dreptatea în stradă. Care sunt revendicările protestatarilor Sindicalistii din educatie anunta marti ca incep sa picheteze sediile prefecturilor din tara, acuzand dezinteresul actualei guvernari privind acordarea majorarilor salariale in sistemul de invatamant. Sindicalistii din educatie anunta marti ca incep sa picheteze sediile prefecturilor din tara, acuzand dezinteresul actualei guvernari privind acordarea majorarilor salariale in sistemul de invatamant. Prima actiune este programata la Constanta. In cazul in care revendicarile nu le vor fi rezolvate, ei ameninta cu organizarea unui mars de protest in luna mai si cu greva generala in ultima decada… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

