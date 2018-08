Stiri pe aceeasi tema

- Piața auto din Europa continua parcursul foarte bun din acest an. In primele șapte luni din 2018, europenii au inmatriculat aproape 10 milioane de mașini noi, iar luna iulie (1.31 milioane unitați) a fost cea mai buna luna pentru piața europeana din 2009 incoace. Creșterile inregistrate in Germania,…

- Populatia rezidenta in Romania a scazut in 2017 cu 120.700 de persoane, ritm redus fata de cel din anul precedent, din cauza declinului demografic si a emigratiei, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). La 1 ianuarie 2018, populatia rezidenta in Romania…

- Aproape 1,2 milioane de consumatori casnici de electricitate din Romania au parasit piata reglementata in ultimul an si jumatate. Ei au ales sa incheie contracte pe piata libera. Datele au fost prezentate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie. Asta se intampla in conditiile in care de…

- Lupta impotriva Sida (sindromul imunodificientei umane dobandite) are nevoie de mai multe miliarde de dolari anual, din lipsa carora boala risca sa se extinda, au avertizat duminica expertii prezenti la Amsterdam, inaintea deschiderii Conferintei internationale dedicata maladiei, scrie AFP.

- ♦ Razvan Furtuna, directorul financiar al grupului: Vedeam 3,5% Robor abia la sfarsitul anu­lui, dar m-a luat prin surprindere evolutia. Cris-Tim, liderul pietei de me­ze­luri din Romania, a platit ban­ci­lor in plus echivalentul in lei a 600.000 de euro in ultimul an din…

- Romania risca sa piarda peste 100 de milioane de euro din cauza unor nereguli in cheltuirea fondurilor europene pentru agricultura și dezvoltarea satelor, potrivit unei recente decizii a Comisiei Europene, de excludere de la finanțare.

- eMAG, cel mai mare magazin online de pe piata locala, va investi in acest an peste 120 de milioane de euro in expansiunea internationala, tehnologie dar si intr-un nou depozit care va fi gata in luna decembrie a acestui an, a declarat Iulian Stanciu, CEO si actionar al eMAG in cadrul unei conferinte…