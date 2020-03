Sindicat: Angajatii de la Finante sunt lasati sa se descurce singuri in fata epidemiei. ANAF a luat masuri de protectie, dar se formeaza cozi afara

Sindicatul National Meridian acuza ca angajatii Ministerului de Finante sunt lasati sa se descurce singuri in fata epidemiei de coronavirus, care a luat amploare la nivel mondial.



Intr-un comunicat remis miercuri seara tarziu Ziare.com, sindicatul transmite ca, desi ministrul interimar al Finantelor, Florin Citu, a anuntat ca Guvernul dispune de resurse si instrumente, "tocmai pentru angajatii aflati in subordinea acestuia nu au fost asigurate mijloacele minime necesare si nu beneficiaza de masuri elementare de protectie impotriva acestei epidemii".



"Astfel, salariatii institutiei…