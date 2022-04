Stiri pe aceeasi tema

- CAMPANIE… Timp de trei saptamani, inspectorii de munca din cadrul ITM Vaslui au desfașurat o ampla campanie de informare a angajatorilor care au straini angajați și a strainilor care doresc sa lucreze in județ. Acțiunea s-a desfașurat in colaborare cu Inspectoratul General pentru Imigrari. De asemenea,…

- Drumul, care este in lungime de 76 de kilometri, este finantat din fonduri europene si ar trebui finalizat in 24 de luni. Sefii Consiliului Judetean Vrancea au semnat certificatul de urbanism in scopul elaborarii studiului de fezabilitate si proiectului tehnic de executie pentru obiectivul ”Drum expres…

- EVENIMENT… Dupa o pauza de mai bine de doi ani, cauzata, in principal, de regulile impuse de valul de pandemie de Covid-19, pe piața muncii din județul Vaslui revine «Bursa generala a locurilor de munca”. Evenimentul va avea loc luna viitoare și sunt așteptați sa participe, atat angajatorii cu locuri…

- CHIN… Vasluienii care vor avea treaba la Judecatoria Vaslui trebuie sa se puna la punct cu condiția fizica. Și asta pentru ca noul sediu al instanței, situat la ieșirea din oraș spre Moara Grecilor, vizavi de restaurantul Tosca, nu are nicio stație de autobuz prin apropiere. Daca nu vor sa mearga pe…

- LOCURI DE MUNCA… Chiar daca puțini, refugiații ucraineni care au ales sa ramana pe teritoriul județului Valsui și-au gasit și locuri de munca. Astfel, doua femei s-au angajat ca ajutor de bucatar și una dintre ele se ocupa de curațenie in cadrul unei firme de construcții. De asemenea, reprezentanții…

- Federatia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romania (FSTFR) organizeaza miercuri un miting de protest in fata Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, potrivit unui comunicat remis de organizatia...

- Incep lucrarile pentru proiectarea și execuția largirii la 4 benzi a DN 7 , intre Baldana și Titu. Largirea tronsonului este așteptata din anul 2007, cand Guvernul de la acea Post-ul A fost semnat contractul de largire la 4 benzi a DN7 Baldana-Titu. Doua firme dambovițene vor lucra alaturi de liderul…